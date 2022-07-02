Шлеменко — о бое с Исмаиловым: «Конечно, бой планируется. Дата уже выбрана»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» подтвердил, что бой с Магомедом Исмаиловым состоится.

«Конечно, бой планируется. У нас же реалити-шоу снимается с 26 сентября. Дата боя уже выбрана. Просто Камил, наверное, хочет быстрее. Он выдвинул свое предположение», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему до сих пор не верит в то, что состоится бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

Шлеменко и Исмаилов должны сразиться на турнире RCC, который состоится в конце августа в Екатеринбурге.