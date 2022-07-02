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Сегодня, 14:05

Харитонов — о Бетербиеве: «Я бы тоже хотел получить гражданство другой страны. А что такого?»

Владислав Флегонтов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Боец Bellator Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость, что чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев получил гражданство Канады.

«Красавец! А что такого? Не отношусь к этому негативно. Бетербиев — наш боец. Получил двойное гражданство он только для того, чтобы выступать без проблем. Не вижу в этом ничего плохого. Я бы тоже хотел получить гражданство какой-нибудь другой страны, чтобы строить свою карьеру. Но это не значит, что я бы отказался от российского гражданства. Если человек отказывается — можно сказать, что о повел себя неправильно. А тут второй паспорт — ничего такого», — сказал Харитонов «СЭ».

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

Артур Бетербиев (в&nbsp;центре). Артур Бетербиев: «Накануне боя получил гражданство Канады. Но был и остаюсь российским боксером»

Артур Бетербиев
Сергей Харитонов
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