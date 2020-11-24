Харитонов о возможной дружбе с Яндиевым: «Время покажет, никогда не зарекайся»

Боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал свои взаимоотношения с Адамом Яндиевым.

— Братом называю только своего родного брата, — сказал Харитонов. — Где-то в дружеских, близких отношениях можем сказать «по-братски», «брат». Другом — время покажет. Пока мы помирились, пожали друг другу руки, убрали все конфликты. А время покажет, никогда не зарекайся. Надо жить, воспитывать детей, быть примером для молодежи. (Илья Андреев)