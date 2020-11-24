Харитонов и Яндиев объявили о примирении

Российский боец ММА Сергей Харитонов и боец UFC Адам Яндиев объявили о примирении.

Во время пресс-конференции Харитонова в пресс-центре «Известий» было показано видео, в котором Харитонов и Яндиев извиняются друг перед другом.

«Сергей, давай я первый скажу. Как спортсмен, который должен сдерживать себя и свои эмоции, я должен извиниться перед тобой. Ты — мужчина, потому что пришел ко мне сегодня. Мы много что наговорили друг другу на эмоциях. На нас смотрит множество людей, молодежь. Вся эта ситуация не ведет к добру. У меня к тебе никакой агрессии, никакой злобы, обиды. Прости меня за то, что я не сдержался и распустил свои руки», — сказал Яндиев.

«Адам, я принимаю твои извинения. Признавать свои ошибки — качество сильных людей. Главное, чтобы молодежь не создавала плохих ситуаций на нашем примере. То, что мы высказали друг другу, было на эмоциях. Мы — спортсмены, люди эмоциональные, можем кого-то оскорбить, неправильно себя повести. Хочу обратиться к тренерам: важно, чтобы они учили спорстменов вести себя правильно. Чтобы спортсмены решали вопросы только в клетке, а жили дружно. Мы с Адамом закрыли все вопросы, у нас нет ни к кому претензий, мы все решили», — заявил Харитонов.

После этого спортсмены пожали друг другу руки и обнялись.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Позднее Абдо помирился с Яндиевым, оба принесли друг другу извинения.