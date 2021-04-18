Романов победил Эспино решением судей. Бой был остановлен после удара в пах

Боец MMA Александр Романов, представляющий Молдавию, на турнире UFC Vegas 24 одержал победу в поединке против испанца Хуана Эспино.

Поединок завершился техническим раздельным решением судей — 29:29, 28:29, 29:28. В конце боя испанец ударил соперника в пах.

На счету 30-летнего Романова 14 побед в 14 поединках, у 40-летнего Эспино — 10 побед и 2 поражения.