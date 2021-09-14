HardCore Fighting Championship и JFC PRIDE перезапустили промоушен для юниоров

Популярный российский промоушен — HardCore Fighting Championship и JFC PRIDE перезапустили первый и единственный ММА промоушен для юниоров. Трансляции турниров будут выходить на YouTube-канале JFC Pride.

Молодые бойцы, в возрасте от 12 до 20 лет, получат возможность попробовать себя в ММА, начать реализовывать свой потенциал, зарабатывать деньги, стать популярными, а главное — построить яркую спортивную карьеру в будущем и попасть в профессиональные лиги.

Тысячи талантливых парней, в том числе из маленьких городов и сел, получат шанс проявить себя на отборочных турнирах JFC, которые пройдут в разных федеральных округах.

Для того чтобы принять участие в первом сезоне боев, необходимо написать в директ официального аккаунта JFC Pride в Instagram.

HardCore Fighting Championship — лига кулачных боев, основанная российским бизнесменом Анатолием Сульяновым летом 2020 года, и на сегодняшний день является одной из самых быстро растущих не только в нашей стране, но и за рубежом. Мероприятия проходят на закрытых аренах, а турниры выходят на официальном YouTube-канале.

В феврале 2021 года было анонсировано введение новой лиги — Hardcore MMA, где бойцы борются за главный приз — 20 млн долларов.