Фьюри считает себя совершенным боксером

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему считает себя лучшим боксером.

«Неправильно говорить о том, что я непобедимый, — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions. — Меня считают уязвимым, но я остаюсь непобежденным уже 13 лет. Видимо, во мне есть что-то, что делает меня лучшим бойцом моей эпохи и лучшим бойцом, который когда-либо жил. Буквально сегодня мы с Шугаром Хиллом (тренер Фьюри, — прим «СЭ».) говорили о том, что Мохаммеда Али особенным делала превосходная работа ног. Майка Тайсон был скоростным и мощным. Леннокс Льюис обладал громадной мощью, желанием идти вперед и агрессией. Владимир Кличко был совершенно неудобным из-за своих габаритов.

Если вы соберете их воедино, то получусь я. У каждого из них было что-то свое. У одного — работа ног, у второго — скорость, у третьего — габариты, у четвертого — мужество. Но если вы объедините их в одного бойца, то получится Тайсон Фьюри. Так что ни один из этих парней никогда меня не побьет".

9 октября Фьюри подерется с Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе.