Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Фьюри считает себя совершенным боксером

15:00
Теги:

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему считает себя лучшим боксером.

«Неправильно говорить о том, что я непобедимый, — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions. — Меня считают уязвимым, но я остаюсь непобежденным уже 13 лет. Видимо, во мне есть что-то, что делает меня лучшим бойцом моей эпохи и лучшим бойцом, который когда-либо жил. Буквально сегодня мы с Шугаром Хиллом (тренер Фьюри, — прим «СЭ».) говорили о том, что Мохаммеда Али особенным делала превосходная работа ног. Майка Тайсон был скоростным и мощным. Леннокс Льюис обладал громадной мощью, желанием идти вперед и агрессией. Владимир Кличко был совершенно неудобным из-за своих габаритов.

Если вы соберете их воедино, то получусь я. У каждого из них было что-то свое. У одного — работа ног, у второго — скорость, у третьего — габариты, у четвертого — мужество. Но если вы объедините их в одного бойца, то получится Тайсон Фьюри. Так что ни один из этих парней никогда меня не побьет".

9 октября Фьюри подерется с Деонтеем Уайлдером в Лас-Вегасе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Карин все материалы автора

Читайте также

Вратарь готовился стать первым номером в топ-клубе. Но решил уехать в Канаду и вернулся голкипером «вышки»
С кем из знаков зодиака лучше никогда не пить
Диетолог рассказала о типах питания для каждой группы крови
ЕР внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд