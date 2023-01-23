Гловер Тейшейра избежал серьезных травм в поединке на UFC 283

43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-9) получил сечки на лице, но избежал серьезных травм. Об этом сообщил менеджер бразильца Хорхе Гимарайнш.

«Он получил небольшую травму носа. Его осмотрит врач, когда он вернется в Коннектикут. В остальном все отлично. Он пробыл в больнице некоторое время, и ему оказали хорошую медицинскую помощь», — сказал Гимарайнш MMA Fighting.