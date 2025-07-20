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20 июля 2025, 11:50

Хамзин нокаутировал Оливейру и отметил победу танцем Ван Дамма

В ночь с 20 на 19 июля боец команды «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин победил нокаутом экс-бойца UFC Алекса Оливейру в первом раунде турнира Karate Combat, который проходил в США.

Хамзин отметил победу танецем Жан-Клода Ван Дамма из легендарного фильма «Кикбоксер». Это второй подряд финиш спортсмена в американской лиге.

Сразу после объявления победителя Хамзин обратился к фанатам и заявил о своем праве подраться за титул чемпиона организации: «Кто знает имя чемпиона в среднем весе? Я не знаю! Я Ильяс Хамзин, я будущий чемпион. Я новая кровь. Спасибо моей команде, спасибо Игорю Алексеевичу Алтушкину».

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Алекс Оливейра
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