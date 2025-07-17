В окружении бойца ММА Хизриева отрицают, что причиной нападения стали долги

В окружении бойца ММА Тимура Хизриева прокомментировали информацию о том, что причиной стрельбы в спортсмена стал долг за автомобиль.

«Как вы можете себе представить такое? Он ведь в ноябре прошлого года выиграл миллион долларов, и машину он купил еще в декабре у москвича, соответственно, за оплату. Поэтому большая просьба не распространять фейковую, недостоверную информацию. Сам Тимур — набожный человек, и ему довольно неприятно, что он якобы кому-то должен 30 миллионов рублей», — приводит ТАСС слова собеседника.

В ночь с 15 на 16 июля стало известно, что неизвестные открыли стрельбу по 29-летнему спортсмену, когда тот выходил из своего автомобиля. Нападавшие совершили несколько выстрелов из травматического оружия и скрылись на белой «Приоре».

По информации источника, причиной инцидента стал долг Хизриева за «Гелендваген». Боец взял около 30 миллионов рублей на покупку внедорожника и не смог отдать сумму вовремя.

У спортсмена было обнаружено около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Сообщалось, что он перенес операцию и находится в стабильном состоянии.