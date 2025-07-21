Усмонов и Муафо прошли процедуру взвешивания перед IBA.PRO 8 в Душанбе
В Душанбе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира IBA.PRO 8. Турнир пройдет во вторник, 22 июля, в рамках Центральноазиатского международного экономического форума. В главном поединке шоу чемпион Азии-2019, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Баходур Усмонов (10-0, КО 5) из Таджикистана проведет защиту титула IBA.PRO Intercontinental в легком весе против камерунца Кристофера Муафо (11-1, КО 6), занимающего пятую строчку рейтинга WBO.
Вес Усмонова, который также владеет поясом WBA Gold, на официальной процедуре взвешивания составил 61,05 кг, а Муафо — 61 кг.
В соглавном событии IBA.PRO 8 бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Довлат Болтаев (4-0, КО 2) в 8-раундовом поединке за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе встретится с нигерийцем Соломоном Адебайо (14-0, КО 13). Вес Болтаева составил 112,8 кг, а Адебайо — 115 кг.
Также в рамках основного карда «IBA.PRO 8» финалист чемпионата мира-2021 россиянин Вадим Мусаев (12-0, КО 8) проведет бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в весе до 67 кг против мексиканца Хосе Мигеля Боррего (22-4, КО 18). Вес Мусаева составил 66,65 кг, его соперника — 66,1 кг.
Полный кард IBA.PRO 8 с результатами процедуры взвешивания выглядит следующим образом:
- До 59 кг, 4 раунда, в зачет IBA.PRO: Дамир Муйбалихонов (Таджикистан, 58,86 кг) — Георгий Капанадзе (Грузия, 1-0, КО 1, 58,4 кг)
- До 57,2 кг, 6 раундов, в зачет IBA.PRO: Акмал Убайдов (Таджикистан, 5-0, КО 5, 57,74 кг) — Тайфур Алиев (Азербайджан, 2-0, 57,85)
- До 79,4 кг, 4 раунда, в зачет IBA.PRO: Абдумалик Болтаев (Таджикистан, 81,4 кг) — Абдулазиз Абдупаттаев (Узбекистан, 3-0, КО 3, 80,35 кг)
- До 78 кг, 8 раундов: Владимир Мирончиков (Россия, 5-0, КО 5, 78 кг) — Уолтер Каутондоква (Намибия, 19-2, КО 18, 75,9 кг)
- До 67 кг, 10 раундов, бой за титул IBA.PRO Intercontinental россиянин Вадим Мусаев (Россия, 12-0, КО 8, 66,65 кг) — Хосе Мигель Боррего (Мексика, 22-4, КО 18, 66,1 кг)
- Свыше 90,7 кг, 8 раундов, бой за титул IBA.PRO Intercontinental: Довлат Болтаев (Таджикистан, 4-0, КО 2, 112,8 кг) — Соломон Адебайо (Нигерия, 14-0, КО 13, 115 кг)
- До 61,2 кг, 10 раундов, бой за титул IBA.PRO Intercontinental: Баходур Усмонов (Таджикистан, 10-0, КО 5, 61,05 кг) — Кристофер Муафо (Камерун, 11-1, КО 6, 61 кг).