Исраэль Адесанья: «Ставлю себе за бой 7 из 10»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился эмоциями после победы над Робертом Уиттакером.

«Ставлю себе 7 из 10. Неплох, — сказал Адесанья на пресс-конференции. - Хороший день в офисе, хорошая шахматная партия. Против меня гораздо легче сказать, чем сделать. Даже если ты уже дрался со мной, ты выходишь со мной снова и понимаешь — ох, дерьмо. Не знаю, может быть, у всех этих ребят память золотой рыбки (не более 3 секунд. - Прим. «СЭ»). Они выходят с чем-то новым, но потом опять возвращаются к старому».

Адесанья победил Уиттакера единогласным решением в главном событии вечера на UFC 271 в Хьюстоне и провел четвертую защиту титула.

«Он выиграл два последних раунда? Окей. Я не чувствовал, что он переломил бой, что я упустил перевес. Помню, как он уходил назад, я резал ему углы и думал: «Эй, это моя фишка — уходить назад«. И возвращался в центр октагона. После боя я сказал ему: «Ты мне не нравишься, я не нравлюсь тебе, но я уважаю тебя как соперника». Он ответил: «Да, в другой жизни мы могли быть друзьями».

Он попал по мне хорошо разок, когда мы выходили из клинча. Я даже показал ему жестом, потому что уже в клинче знал, что на выходе он будет бить этот удар. До последней секунды боя я знал, что он сохраняет опасность. Если он одержит несколько побед, посмотрим, может, мы подеремся снова. Но сейчас я хочу свежего мясца. Помню, после церемонии взвешивания я сказал Каннонье: «Пожалуйста, вынеси Брансона, я хочу свежего мяса», — отметил Адесанья.