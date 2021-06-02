Тренер Фонта: «Коди ментально сломался в 1-м раунде после пуш-кика в подбородок»

Тренер 3-го номера рейтинга легчайшего веса UFC Роба Фонта Тайсон Чартье разобрал поединок своего бойца против Коди Гарбрандта.

« Коди не очень комфортно себя чувствует на кикбоксинг-дистанции. Он любит сокращать расстояние, чтобы блицевать правой рукой. Когда на кикбоксинг-дистанции ничего особо не происходит, он либо прет вперед с правой рукой, либо просто отступает. Особо не знает, что делать. Так как у него было преимущество в скорости, задачей Роба было постоянно работать передней рукой, чтобы выигрывать доли секунды. Когда соперник быстрее тебя, но у тебя длиннее руки, то за счет активной передней руки ты можешь нейтрализовать часть его преимущества в скорости.

Все говорят только про джеб Роба, и я считаю, что у него действительно лучший джеб в UFC, но огромную роль сыграл и пуш-кик. Мы работали над ним в лагере, и если вы посмотрите бой, то где-то за 1 минуту 50 секунд до конца первого раунда Роб попал пуш-киком чисто в кончик подбородка Коди. И после этого он сразу полез в борьбу. И даже если вы посмотрите UFC Destined после боя, Коди идет расстроенный в раздевалку и говорит своей команде: «Он затыкал меня этим пуш-киком». Я думаю, именно после того пуш-кика в подбородок Коди понял, что сокращать дистанцию так, как он любит — не получится. Он больше не был собой прежним после этого кика. Отдал нам клетку, темп, начал постоянно пятиться.

И также огромную роль сыграл футворк Роба. Недавно наш муай-тай тренер Джейк опубликовал видео, где Роб и Келвин делают эту комбинацию с апперкотом задней рукой. Подшаг с ударом, отшаг от контрпанча соперника и апперкот задней рукой.

Так Келвин нокаутировал Шейна Бургоса и Роб потряс Коди (оба бойца — в одной команде — прим.). Это все построено на чистом футворке. У Роба прекрасный футворк. Именно благодаря ему он все 5 раундов с Коди выходил с дистанции «А» на дистанцию «B», а потом — дистанцию «C». Мало одного джеба и длинных рук, у тебя должен был футворк » , — сказал Чартье в интервью подкасту Real Quick With Mike Swick Podcast.