Хамзат Чимаев: «Адесанья странный такой чувак. Я задушу его в партере»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) уверен в победе над чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-2).

«Адесанья — один из лучших ударников в UFC, неудобный такой, высокий, длинный, странный такой чувак, надо попробовать с ним подраться. Скорее всего, я задушу его в партере, сделаю свое дело, как раньше», — сказал Чимаев в интервью «Обзор Press».

Чимаев и Пауло Коста (14-2) подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.