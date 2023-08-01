Иван Штырков: «Шлеменко не убил карьеру Корешкова, но мог сделать ее лучше»

Российский тяжеловес Иван Штырков (22-2) прокомментировал недавний конфликт между Александром Шлеменко (63-15) и Алексеем Кунченко (21-5). Кунченко заявил, что Шлеменко испортил карьеру Андрею Корешкову (27-4).

«Я могу настолько согласиться с ним, насколько сказать, что Александр Шлеменко сделал карьеру Андрею Корешкову, — сказал Штырков Metaratings. — «Я тебя породил, я тебя и убью», — это смеюсь, а не про ситуацию. Когда люди кого-то критикуют, они должны посмотреть на обратную сторону. Человек же не только делал плохо. Нужно посмотреть, сколько он сделал хорошего. Без Саши многие ребята не попали бы в Bellator. И непонятно как бы вообще сложилась их карьера. Шлеменко пробил им дорогу. Без своего таланта, техники и желания Корешков бы не стал чемпионом, у Сарнавского не было бы столько побед, и сам Шлеменко не был бы чемпионом».

«Вопрос в том, что Александр не сделал, имея такие возможности, авторитет и школу? Я бы развил школу в миллион раз лучше, если у меня были такие возможности. Я не о том, что поставьте меня на его место. Нет, школа «Шторм» — детище Александра. Не нужно искать подоплеки. Я о том, что иногда не нужно зацикливаться на одних своих представлениях о мире, знаниях и принципах. Спорт настолько многогранен, что его можно развивать бесконечно — улучшаться, улучшаться и улучшаться. Я перефразирую. Александр Шлеменко не убил карьеру Андрея Корешкова, но мог сделать ее в несколько раз лучше. Не убил, но мог сделать лучше. Это я так вижу со стороны. Но как я могу судить о человеке со стороны, не пройдя в его тапках ни шагу? Это просто философский разговор. Смотришь и что-то можно сделать по-другому. Чуть добавить или кого-то пригласить. Все можно и у Александра огромный ресурс — медийный, человеческий и финансовый. Школу «Шторм» можно развивать до бесконечности, если быть чуть лояльнее», — сказал Штырков.

Корешков победил Лоренца Ларкина (25-8) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) 29 июля на турнире Bellator MMA vs. RIZIN 2 в Японии.