Гилберт Бернс и Али Абдель-Азиз поспорили на деньги на победителя боя Оливейры и Махачева

Менеджер Гилберта Бернса (20-5) Али Абдель-Азиз поспорил с бразильцем на победителя потенциального боя Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1).

«Эй, Гилберт! Я только что посмотрел твое интервью, где ты говоришь, что Оливейра может побить Ислама. Я знаю, что ты не веришь в это. Бенил тоже победит Оливейру», — написал Абдель-Азиз в Twitter, на что Бернс ответил: «Если ты так говоришь, то поставь деньги. Я поставлю на Чарльза против них обоих! На сколько забьемся?». «Ладно, по рукам!» — ответил Абдель-Азиз.

Махачев в последнем бою победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.