Хамзат Чимаев — о внимании из-за славы: «Мне не нужны охранники, я сам справлюсь»

Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев в интервью ESPN рассказал, как справляется со славой.

— Как вы справляетесь со славой?

— Люди сходят с ума, иногда это тяжело. Просыпаешься утром, идешь за кофе, как нормальный человек, и кто-то орет: «Эй, круши всех! Убей всех!». Брат, 7 утра только, я готовлюсь к тренировке. Но люди любят меня, а я люблю их.

— Конор Макгрегор никуда не может выйти без охраны. Вы, смотря на такое, не думаете: «И такая жизнь меня ждет?»

— Мне не нужны охранники, брат. Я сам справлюсь со всем, мне не нужны охранники. Я хочу жить как нормальный человек, если у меня будут дети, отвести их в школу. Просто хочу жить как нормальный человек, быть счастливым. Добывать для семьи немного еды, тренировать, делать что-то интересное.

В ночь на 11 сентября Чимаев подерется с Нейтом Диасом на UFC 279 в Лас-Вегасе.