Хамзат Чимаев: «Усман никогда не будет прежним»

Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев поделился мнением о поражении Камару Усмана Леону Эдвардсу.

«Безумный был бой, я многому научился с него, — сказал Чимаев в интервью ESPN. — Этот парень [Усман] улетел слишком высоко, говорил о бое с Канело, но в итоге пропустил удар. Он не был сфокусирован, хоть и говорит, что всегда был сфокусирован. Когда ты сходишь с одних рельс на другие и вдруг хочешь вернуться на старые рельсы — по ним уже всегда кто-то едет. Ехал Леон, он подстрелил его и уронил».

Усман проиграл Эдвардсу хайкик-нокаутом в 5-м раунде главного боя вечера на UFC 278

«Усман никогда больше не будет прежним. Мы видели много чемпионов, которые говорили: «Никто никогда не сможет побить меня, я столько раз защитил титул, я непобедимый». И — бум — кто-то нокаутировал тебя. И теперь ты знаешь, что ты тоже человек. Даже не знаю, что с ним будет, если он пойдет в бокс драться с Канело (смеется). Но я рад за Леона, он долго шел к этому», — подчеркнул Чимаев.

Чимаев в ночь на 11 сентября подерется с Нейтом Диасом на UFC 279 в Лас-Вегасе.