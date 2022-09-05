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5 сентября, 19:34

Экс-бойца ММА задержали за прогулку с оружием по Москве

Иван Шитик
Корреспондент
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В Москве бывший боксер и боец смешанных единоборств Илья Ойкин был задержан по подозрению в хулиганских действиях, сообщает РЕН ТВ.

32-летний спортсмен разгуливал по улице Академика Королева с пистолетом в руке.

Очевидцев встревожило поведение Ойкина, и они позвонили в полицию. Экс-боец MMA не оказывал сопротивление правоохранителям, прибывшим на место, после чего его увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего проводится проверка.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1020176-chto-to-on-ne-osobo-boksera-s-oruzhiem-zaderzhali-v-moskve
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