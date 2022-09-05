Экс-бойца ММА задержали за прогулку с оружием по Москве
В Москве бывший боксер и боец смешанных единоборств Илья Ойкин был задержан по подозрению в хулиганских действиях, сообщает РЕН ТВ.
32-летний спортсмен разгуливал по улице Академика Королева с пистолетом в руке.
Очевидцев встревожило поведение Ойкина, и они позвонили в полицию. Экс-боец MMA не оказывал сопротивление правоохранителям, прибывшим на место, после чего его увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.
По факту произошедшего проводится проверка.
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