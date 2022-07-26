Хамзат Чимаев хотел бы подраться с Ковингтоном, а не Диасом

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) признался, что он больше хочет выйти в клетку против первого номера полусреднего веса Колби Ковингтона (17-3), чем против 37-летнего американского полусредневеса UFC Нейта Диаса (20-13).

«Нет, никаких разговоров о бое с Колби не было, — сказал Чимаев в интервью The MMA Hour. — Он не пишет в Twitter, он будто исчез. Думаю, он хочет заработать денег. Не знаю, что происходит между ним и Хорхе. На самом деле мне было бы лучше подраться с Колби, но я не могу пойти к нему домой и там с ним подраться. Колби лучше и больше Диаса, при этом Диаса нет в топ-10. Тем не менее он жесткий парень, один из самых жестких в UFC. Думаю, я стану еще более известным, если побью его».

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Ковингтон в последнем бою победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.