Хамзат Чимаев рассказал, почему Адесанья стал выступать скучно

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) предполагает, что чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) больше не голодный боец, поэтому он не показывает зрелищных выступлений. Об этом он сказал в интервью The MMA Hour.

— Что ты думаешь по поводу последнего выступления Адесаньи?

— Он делает свою работу, зарабатывает деньги. Тебе не нужно показывать зрелище, чтобы побеждать. Не знаю, что с ним происходит. В прошлый раз он дрался лучше. Может быть, он уже не так голоден. Он гоняет на суперкарах, у него много денег. Это меняет людей. Когда ты голоден, ты дерешься как сумасшедший. Он раньше так дрался, а теперь... я не знаю. Он просто работает на очки.

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.