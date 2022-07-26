Хамзат Чимаев дал прогноз на бой Усмана и Эдвардса

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) считает, что фаворитом в противостоянии Камару Усмана (20-1) и Леона Эдвардса (19-3) будет действующий чемпион организации. Об этом он сказал в интервью The MMA Hour.

Камару Усман завоевал чемпионский пояс UFC в полусреднем весе в марте 2019 года. С тех пор 35-летний боец защитил титул пять раз.

— Твой прогноз на бой Усмана и Леона?

— Думаю, здесь 50 на 50. У Леона хорошая защита, он много тренировался и отдыхал. Но все-таки отдам предпочтение Усману, потому что он умный боец. Он не настолько хорош в навыках, но он делает свою работу с умом. Он старше нас и уже давно в этой игре. Когда ты проходишь много войн, это делает тебя умнее.

— Ты надеешься на победу Усмана, чтобы быть тем парнем, который его побьет?

— Да, конечно. Если Леон победит, я не буду думать, что он первый номер вне зависимости от категории. Я хочу драться с лучшим бойцом вне зависимости от категории, победа над которым приблизит меня к первому номеру бойцов вне зависимости от категории.

Усман и Эдвардс подерутся 20 августа в рамках турнира UFC 278, который пройдет на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити (США).