Хамзат Чимаев: «Уничтожу Нейта Диаса. Он больше никогда не будет прежним»

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) заявил, что он готов принять бой против Нейта Диаса (20-13) и подраться с ним в августе.

«Бой с Диасом никогда всерьез не обсуждался, — сказал шведский боец в подкасте Blockparty. — Когда я был в хорошей форме, этот тощий мальчик отказывался от боя со мной, а когда я стал поднимать веса и поправился на три килограмма, он говорит, мол, давай драться. Он, наверное, подумал, что до августа я не сгоню вес. Мне все равно, я готов согнать и подраться с ним. Я уничтожу этого мальчика. Он больше не будет прежним».

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Эта победа позволила Чимаеву подняться на третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).