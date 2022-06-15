Алджамейн Стерлинг назвал Анкалаева темной лошадкой полутяжелого веса UFC

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) сомневается, что новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) будет долго защищать титул чемпиона.

«Иржи выносливый и жесткий боец, — отметил Стерлинг на своем YouTube-канале. — Не знаю, как он собирается дальше защищать пояс, потому что его стиль, как и у многих других полутяжеловесов, очень рискованный — он в одном ударе от проигрыша. Конечно, он может защищать титулы, если всегда будет первым наносить тяжелый удар. Но в этой весовой с таким стилем, опустив руки, ты играешь в русскую рулетку. Ты просто-напросто открыт для атак со всех сторон».

Также Стерлинг уверен, что темной лошадкой дивизиона является россиянин Магомед Анкалаев (17-1).

«Анкалаев — темная лошадка дивизиона, которая стоит в тени и ищет своей возможности, — сказал Стерлинг. — Мне кажется, что Иржи проведет первую защиту против Яна Блаховича, потому что бой с Анкалаевым, который при этом не так известен широкой публике, очень опасен. Никто не хочу драться с ним, потому что ты в любом случае от этого ничего не выиграешь. Но вот русские и дагестанцы прекрасно знают, кто такой Анкалаев, каким зверем он является».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Анкалаев и Энтони Смит (33-16) подерутся 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Анкалаев занимает 4-ю строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою Анкалаев победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США. Кроме того, Анкалаев одержал восьмую победу подряд и догнал бывшего чемпиона UFC Лиото Мачиду (26-11) по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе.

Смит идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел в первом раунде сабмишном Райана Спанна (19-7) 18 сентября 2021 года на UFC Fight Night 192 в Лас-Вегасе, США.