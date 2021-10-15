Хабилов сделал заявление по поводу срыва боя с Корешковым

Российский боец Bellator Рустам Хабилов прокомментировал срыв боя против Андрея Корешкова на турнире Bellator 269 в Москве.

«После длительного простоя и ожидания длинною в 2 года мне не терпелось вернуться в строй и показать хороший бой. Пройдено несколько сборов. Потрачено много времени, сил и труда в ходе этой подготовки.

Но, к сожалению, в завершающем этапе подготовки на протяжении двух недель я боролся с повышенной температурой и неясной инфекцией. До последнего тренировался, надеясь выступить, но врачи утверждают, что в таком состоянии весогонка еще больше усугубит ситуацию. Чтобы не подводить организацию и моего соперника, решил больше не тянуть и уведомил Bellator о снятии с турнира.

Надеюсь, Андрею сумеют найти достойную замену и он получит бой. Желаю тебе удачи 23 октября. Ну а наш бой, думаю, все же состоится в будущем", — написал Хабилов в Instagram.