Стала известна причина срыва боя между Корешковым и Хабиловым

У российского бойца Bellator Рустама Хабилова нет коронавируса, его поединок с Андреем Корешковым на турнире Bellator 269 в Москве не состоится по другой причине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Лютиков.

Ранее тренер и спарринг-партнер Корешкова Александр Шлеменко сказал на видео в Instagram, что у Хабилова коронавирус.

«Соперник Корешкова Рустам Хабилов подхватил неясную инфекцию (а не ковид, как говорил Шлеменко), две недели температурил и прислушался к совету врачей отказаться от сгонки веса в таком ослабленном состоянии, - написал Лютиков. - Насколько понимаю, сейчас Хабилов чувствует себя немного лучше, поскольку сегодня днем он участвовал в заседании народного собрания Дагестана (на фото Рустам получает бюллетень). Но тут вряд ли надо объяснять, что голосование за утверждение главы Дагестана требует от организма чуть меньшего напряжения, чем 15 минут в клетке после сгонки 15 килограммов.

Непонятно, когда Хабилов сможет выступить. Следующий турнир Bellator в России ожидается не раньше середины 2022 года. А американскую визу Рустам не может получить уже пять лет.

И еще. Поступают вопросы — кто выйдет против Корешкова 23 октября в Москве? Повторю: никто. Замену не предложили, бой был просто отменен, Корешков скорее всего выступит в США в начале 2022 года».