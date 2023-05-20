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Хабибуллин: «Личного мнения у меня нет, что я кому-то проиграл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Глеб Хабибуллин рассказал о единственном в карьере поражении от казахстанца Сабита Жусупова.

«Уже говорил, что личного мнения у меня нет, что я кому-то проиграл. Вничью точно там отбился. Сабит Жусупов — хороший парень, мы всегда общаемся при встрече по-дружески. Вражды у нас никогда не было, но нет и чувства, что проиграл ему. Но так как турнир был в Казахстане, а он местный боец, который тогда заявлял о своих титульных амбициях, ему обеспечили продвижение. Так как я был в гостях, нужно было выигрывать за явным преимуществом, либо досрочно», — цитирует MMA.Metaratings.ru Хабибулина.

30-летний россиянин за карьеру одержал семь побед и потерпел одно поражение. Два его поединка завершились ничьими.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khabibullin-o-edinstvennom-porazhenii-v-gostyakh-nuzhno-vyigryvat-za-yavnym-preimushestvom-ili-dosrochno-252318/
ММА
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