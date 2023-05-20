Хабибуллин: «Наша школа ММА догоняющая, так как все топы ездят по сборам в Америку»

Бывший чемпион Fight Nights и дебютант лиги АСА Глеб Хабибуллин сравнил российскую школу ММА с американской.

«Наша школа, откровенно говоря, догоняющая, так как все топы ездят по сборам в Америку. Тот же Сергей Павлович, Вадим Немков перед последним боем и многие другие бойцы проводят лагеря там или в Таиланде. Но я думаю, что мы уже не так сильно отстаем и наша методика тренировок показывает себя хорошо. Допустим, если взять Магомеда Анкалаева, он всегда готовится в Дагестане и очень хорошо себя проявляет», — цитирует MMA.Metaratings.ru Хабибуллина.

30-летний россиянин за карьеру одержал семь побед и потерпел одно поражение. Два его поединка завершились ничьими.