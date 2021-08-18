Хабиб заявил, что приобрел акции UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции в Москве сообщил, что купил акции UFC.

«Рассматриваю ли я приобретение акций UFC? Я уже вместе с UFC. Они вышли на IPO. Небольшую, но определенную часть я там имею. Я вижу в UFC очень большие перспективы, — сказал Нурмагомедов. — Купил или подарили? Я не большой любитель подарков, поэтому правильнее будет сказать, что купил».

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи в поединке за титул UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед и 0 поражений.