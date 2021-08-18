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Хабиб допустил, что ММА станет олимпийским видом спорта: «Это интереснее чем керлинг или карате»

14:10
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил шансы ММА стать олимпийским видом спорта.

«Для Олимпиады ММА довольно-таки жесткий вид спорта, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Gorilla в Москве. — Думаю, что должны быть какие-то ограничения, правила. Можно было бы, конечно, включить по той простой причине, что это интересно, чем керлинг, например, или карате. У него намного больше аудитории, рекламных контрактов, больше телевидение будет показывать».

«Есть масса причин, по которым можно включить ММА в программу Игр, но я знаю, что у МОК есть проблемы в том, что это жесткий вид спорта. Однако можно ведь ужесточить, поменять правила. Сделать любительский вид, как в боксе».

Непобежденный Хабиб (29 побед в ММА) завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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