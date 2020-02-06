Хабиб заявил, что не является примером для подражания

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о главном минусе популярности.

— Самый большой минус в популярности я нашел — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания, — написал Хабиб в своем Instagram. — Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким.

Я мусульманин и, как для верующего человека, у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха — Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует).

Считаю, что ни я и ни один боец, и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания. Могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке состоится поединок между Нурмагомедовым и 35-летним американцем Тони Фергюсоном.