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Хабиб заявил, что не является примером для подражания

14:10
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о главном минусе популярности.

— Самый большой минус в популярности я нашел — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания, — написал Хабиб в своем Instagram. — Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким.

Я мусульманин и, как для верующего человека, у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха — Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует).

Считаю, что ни я и ни один боец, и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания. Могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях.

Самый большой минус в популярности я нашёл — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. — Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. — Я мусульманин и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха — Мухаммад ( да благословит его Аллах и да приветствует) — Я считаю, что ни я и ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания. — Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке состоится поединок между Нурмагомедовым и 35-летним американцем Тони Фергюсоном.

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