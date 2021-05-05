Хабиб выложил философский пост в Instagram

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram выложил новый пост.

«Есть моменты в жизни, которые мы иногда пропускаем, хотя сами их и проживаем, пропускаем — имеется в виду не обращаем внимание», — написал Хабиб.

Россиянин завершил карьеру осенью 2020 года, его профессиональный рекорд составляет 29:0.