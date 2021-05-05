Хабиб выложил философский пост в Instagram
20:01
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram выложил новый пост.
«Есть моменты в жизни, которые мы иногда пропускаем, хотя сами их и проживаем, пропускаем — имеется в виду не обращаем внимание», — написал Хабиб.
Россиянин завершил карьеру осенью 2020 года, его профессиональный рекорд составляет 29:0.
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