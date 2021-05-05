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Хабиб выложил философский пост в Instagram

20:01
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram выложил новый пост.

«Есть моменты в жизни, которые мы иногда пропускаем, хотя сами их и проживаем, пропускаем — имеется в виду не обращаем внимание», — написал Хабиб.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Россиянин завершил карьеру осенью 2020 года, его профессиональный рекорд составляет 29:0.

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