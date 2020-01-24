Хабиб впервые написал о Макгрегоре после боя ирландца с Серроне

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов напомнил в Twitter о поражениях Конора Макгрегора в трех весовых категориях, выложив коллаж.

На нижнем снимке показано, как ирландец проигрывает Джозефу Даффи в ноябре 2010 года на турнире лиги Cage Warriors в весовой категории до 65,8 кг.

На фото посередине запечатлен момент, как Хабиб проводит Конору болевой прием в поединке, который состоялся в октябре 2018 года на шоу UFC 229. Это была первая защита Нурмагомедова титула в легком весе (до 70,3 кг).

На верхнем снимке — победный удушающий прием Нейта Диаса в бою с Макгрегором в марте 2016 года на турнире UFC 196. Они дрались в весовой категории до 77,1 кг.

Этот пост Нурмагомедова — первый о Макгрегоре после того, как ирландец 18 января победил американца Дональда Серроне на шоу UFC 246. После поединка президент UFC Дана Уайт заявил о намерении организовать реванш между Хабибом и Конором. Отец Нурмегомедова — Абдулманап Нурмагомедов — сказал, что Макгрегор пока не заслуживает реванша.