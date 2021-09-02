Хабиб: «Восхищаюсь людьми, кто знает языки. Я хотел бы владеть в совершенстве английским, арабским, турецким»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем желании знать больше иностранных языков.

«Кем восхищаюсь из ныне живущих людей? — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции «Новое знание». — Даже не знаю, кем сейчас можно восхищаться... Восхищаюсь людьми, которые знают языки. Например, шесть языков, семь языков. У меня есть пара знакомых, один знает семь языков: английский, китайский, французский... Я восхищаюсь людьми, которые развиваются умственно. Есть люди, которые только в своей сфере работают и никуда не развиваются, не выходят на новый уровень. Я, например, очень увлекаюсь историей, читаю много книг по истории, много слушаю, но я хотел бы больше знать языки. Я знаю аварский, русский, английский. На арабском умею читать, но он у меня не очень сильный. Турецкий немного понимаю. Вот эти языки я хотел бы знать в совершенстве.

Например, английский у меня — третий язык, я могу разговаривать на нем, но не на 100 процентов. Я восхищаюсь людьми, который каждый день, занимаясь своими делами, развиваются и в других сферах, с которыми они по жизни не сталкиваются. У меня есть друг, он каждую свободную минуту читает. Постоянно читает в разных сферах — языки, история. Иногда же лень бывает, уставший приходишь... А есть люди, которые не устают и каждый день развиваются".

Хабиб провел последний поединок в октябре прошлого года, задушив Джастина Гэтжи на UFC 254. В марте текущего года боец официально завершил карьеру.