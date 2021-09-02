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Олег Тактаров может провести бой с Джеффом Монсоном в Hardcore MMA

20:41
Олег Тактаров. Фото Instagram
Олег Тактаров. Фото Instagram
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Российская лига Hardcore MMA сообщила о своем намерении организовать бой между экс-бойцом UFC Олегом Тактаровым и американским ветераном Джеффом Монсоном.

В новом выпуске HFC MMA легенды смешанных единоборств провели дуэль взглядов.

У 54-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Свой последний поединок он провел в 2008 году против американца Марка Керра. В том поединке Русский Медведь победил болевым приемом в первом раунде.

За плечами 50-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. В октябре 2016 года он встретился с Алексом Кардо, победив его удушающим приемом в первом раунде.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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