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Хабиб: «Я уже создал в Дагестане 350 рабочих мест. Цель на ближайшие пять лет — 5000 мест»

19:24
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем вкладе в экономику родного Дагестана.

«Я лично начал в бизнес входить в 2019-м, искал себе платформу, куда перейду и где смогу остаться. За два года я сделал 350 рабочих мест. Есть такая цель — хочу за следующие пять лет создать в моих бизнес-проектах как минимум 5000 рабочих мест. Я мог бы просто жить для себя, но это не то, чему меня учил отец. Мне всегда говорили, что я должен быть полезен обществу», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции «Новое знание».

Хабиб провел последний поединок в октябре прошлого года, задушив Джастина Гэтжи на UFC 254. В марте текущего года боец официально завершил карьеру.

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Никита Горшенин все материалы автора

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