Хабиб: «Трудно добиться значимых результатов, если тебя постоянно побеждает лень»
13:41
Абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram назвал одно из определяющих качеств в спорте.
«Дисциплина — одно из определяющих качеств как в спорте, так и в жизни. Ведь трудно добиться значимых результатов, если тебя постоянно побеждает лень», — написал спортсмен.
В активе 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. После последнего боя на турнире UFC 254 с Джастином Гэтжи спортсмен объявил о завершении карьеры.
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