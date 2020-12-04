Хабиб: «Трудно добиться значимых результатов, если тебя постоянно побеждает лень»

Абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram назвал одно из определяющих качеств в спорте.

«Дисциплина — одно из определяющих качеств как в спорте, так и в жизни. Ведь трудно добиться значимых результатов, если тебя постоянно побеждает лень», — написал спортсмен.

В активе 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. После последнего боя на турнире UFC 254 с Джастином Гэтжи спортсмен объявил о завершении карьеры.