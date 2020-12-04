Волков начал тренировки после выздоровления от коронавируса

Российский боец UFC Александр Волков сообщил, что вернулся к тренировкам после коронавируса. В своем последнем бою, который прошел 4 октября 2020 года на турнире UFC 254, он нокаутировал Уолта Харриса. Следующим соперником россиянина должен стать Алистар Оверим.

- В рабочем режиме. Итог первой недели после выздоровления от COVID-19 — полет нормальный! Втягивался постепенно, но уже чувствую в себе силы со следующей недели начать полноценную подготовку. Ну и подстричься", — написал Волков в Instagram.

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