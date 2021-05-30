Хабиб скрывает свой вес: «Про вес нельзя спрашивать девушек и борцов»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в беседе с журналистами на турнире EFC 36 не стал раскрывать свой нынешний вес, при этом отметил, что он намного меньше его рекордного.

— Вы сейчас сколько весите?

— Вы знаете, что про вес и возраст неприлично спрашивать борцов и девушек.

- Насчет борцов не слышал.

— Шучу. У борцов возраст нельзя спрашивать, потому что он не всегда соответствует [тому, который официально заявлен на соревнованиях]. Но о весе тоже нельзя спрашивать. Вот тут сборник Кадимагомедов, который на Олимпиаду отобрался, — спросите у него, как они взвешиваются. Они встают на весы и прячут свой вес. Так что это чуть неприлично.

- Тогда спрошу так: этот вес — рекордный в жизни?

— Нет, у меня был вес больше. Это был 2017 год, когда мне сделали операцию на спину. Когда мне дали бой, я встал на весы — 31 августа. И у меня тогда был вес 92 килограмма. Ровно через четыре месяца, 29 декабря, я показал 70 килограммов. Вес был рекордным, потому что после операции мне нельзя было 5—6 месяцев бегать, качаться, нагрузки были запрещены. Сейчас вес намного меньше.