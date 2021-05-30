Хабиб заявил о нежелании продолжать карьеру: «Устал нырять в потные ноги»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил журналистам на турнире EFC 36, что не намерен возобновлять карьеру. Он не согласен даже на схватку по грэпплингу.

— История возвращения Хабиба Нурмагомедова — если не по ММА, то по грэпплингу — точно взорвала бы СМИ и привлекла бы внимание.

— Эти вопросы никогда не закончатся. Даже через лет 10 будут спрашивать: «Вот, есть же бойцы, которые в 42 в UFC дрались, вернетесь ли вы?» Эти вопросы всегда будут актуальны. Моего возвращения вам лучше не ждать, потому что долго придется ждать.

— Я, скорее, по поводу встречи по грэпплингу.

— Вообще не интересно. Зачем мне с кем-то бороться?

— Чтобы привлечь внимание к промоушену EFC.

— Устал я в эти потные ноги нырять. На тренировках боремся с Шамилем часами, а так... Выходить на арену, что-то доказывать — зачем мне туда выходить? Самоутвердиться или деньги заработать? Эти два пункта мне абсолютно не интересны. Привлечь внимание для EFC? Ну можно было бы, но мне это неинтересно. Для этого можно хорошего грэпплера пригласить. Вы слишком на меня давите, дайте мне пространство (обращается к рядом стоящим журналистам. — Прим. «СЭ»), я же никуда не ухожу.

(Илья Андреев)