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Хабиб прокомментировал предложение о бое с Мейвезером за 100 миллионов долларов

11:02
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов расскахал журналистам на турнире EFC 36 о переговорах по боксерскому бою с Флойдом Мейвезером за 100 миллионов долларов.

- Что за история со 100 миллионами долларов за бой с Мейвезером? Кто предлагал? И был ли соблазн согласиться?

— Соблазн всегда присутствует. Были такие переговоры — со стороны Саудовской Аравии. Они хотели, чтобы я там провел бой. Ну, 100 миллионов — не знаю... Точной суммы такой не было, но приблизительно (в этот момент менеджер Хабиба — Ризван Магомедов — уточнил: «Была-была»).

Нурмагомедов завершил спортивную карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. Он остановился на статистике 29 побед, 0 поражений в ММА.

(Илья Андреев)

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