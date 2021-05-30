Хабиб прокомментировал предложение о бое с Мейвезером за 100 миллионов долларов

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов расскахал журналистам на турнире EFC 36 о переговорах по боксерскому бою с Флойдом Мейвезером за 100 миллионов долларов.

- Что за история со 100 миллионами долларов за бой с Мейвезером? Кто предлагал? И был ли соблазн согласиться?

— Соблазн всегда присутствует. Были такие переговоры — со стороны Саудовской Аравии. Они хотели, чтобы я там провел бой. Ну, 100 миллионов — не знаю... Точной суммы такой не было, но приблизительно (в этот момент менеджер Хабиба — Ризван Магомедов — уточнил: «Была-была»).

Нурмагомедов завершил спортивную карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. Он остановился на статистике 29 побед, 0 поражений в ММА.