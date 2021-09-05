Хабиб рассказал, почему не дал интервью Юрию Дудю
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам после турнира EFC 40, почему в 2018 году не стал давать интервью Юрию Дудю.
— Почему отказали Юрию Дудю в интервью?
— Как такого отказа не было. Просто на тот момент была подготовка, просто не получалось. Кто-то предлагал перед каким-то боем. С Конором, да (бой состоялся в октябре 2018 года. — Прим. «СЭ»). Это я сейчас могу интервью раздавать. А раньше не раздавал, старался эмоционально не распыляться. Полюбому эти интервью забирают энергетику. А с Познером я бы с удовольствием записал интервью.
— Ургант тоже, наверное, звал?
— А мы не были, да? Не были... Вроде бы, не звал. Не знаю. Ургант же не берет интервью как таковое.
— У Петра Яна?
— А, шоу. Я считаю, что это не интервью. Это просто ха-ха. Интервью это чуть другое.
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