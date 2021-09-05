Брансон победил Тилла в главном бою UFC Вегас 36
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Американский средневес Дерек Брансон победил англичанина Даррена Тилла в главном бою на турнире UFC Вегас 36. Поединок завершился в третьем раунде после удушающего приема.
Победу на турнире в третьем раунде одержал Брансон, применив удушающий приём. Он одержал
Для Брансона это пятая победа подряд в UFC. Всего в ММА у него 24 победы и 7 поражений.
Тилл проиграл уже четвертый бой в пяти поединках. Всего у него 18 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения.
DOMINATION ?— UFC (@ufc) September 4, 2021
? @DerekBrunson calls for a rematch with the champ after submitting Till. #UFCVegas36 pic.twitter.com/0q8dzG2z2u
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