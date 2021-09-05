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Брансон победил Тилла в главном бою UFC Вегас 36

01:38

Американский средневес Дерек Брансон победил англичанина Даррена Тилла в главном бою на турнире UFC Вегас 36. Поединок завершился в третьем раунде после удушающего приема.

Победу на турнире в третьем раунде одержал Брансон, применив удушающий приём. Он одержал

Для Брансона это пятая победа подряд в UFC. Всего в ММА у него 24 победы и 7 поражений.

Тилл проиграл уже четвертый бой в пяти поединках. Всего у него 18 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения.

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Роман Шишов все материалы автора

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