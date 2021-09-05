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Хабиб: «Ургант — это просто ха-ха. Интервью это чуть другое»

02:58
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в беседе с журналистами поделился мнением о шоу «Вечерний Ургант».

— Иван Ургант вас, наверное, звал?

— А мы не были у него, да? Не были... Вроде бы, не звал. Не знаю. Ургант же не берет интервью как таковое.

— У Петра Яна?

— А, шоу. Я считаю, что это не интервью. Это просто ха-ха. Интервью это чуть другое.

В субботу Нурмагомедов посетил турнир EFC 40 в Альметьевске.

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Илья Андреев все материалы автора

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