Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в беседе с журналистами поделился мнением о шоу «Вечерний Ургант».

— Иван Ургант вас, наверное, звал?

— А мы не были у него, да? Не были... Вроде бы, не звал. Не знаю. Ургант же не берет интервью как таковое.

— У Петра Яна?

— А, шоу. Я считаю, что это не интервью. Это просто ха-ха. Интервью это чуть другое.

В субботу Нурмагомедов посетил турнир EFC 40 в Альметьевске.