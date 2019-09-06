Хабиб рассказал, пишет ли ему Криштиану Роналду до боя с Порье

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что до боя с Дастином Порье не списывался с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— До боя мы не списывались, — сказал Хабиб.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Нурмагомедов и Роналду дружат. Весной 2018 года, по пути в Нью-Йорк на бой за титул чемпиона UFC, Хабиб заехал в Мадрид, где посетил матч «Реал» — «Реал Сосьедад» и встретился с португальцем. Они обменялись подарками. Нурмагомедов подарил Роналду папаху и Коран, а футболист вручил бойцу футболку «Реала», за который он тогда выступал. Нурмагомедов в итоге завоевал титул, победив Эла Яквинту, и Роналду поздравил его с победой. (Илья Андреев)

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь