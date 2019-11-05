Хабиб проведет пресс-конференцию в Москве перед турниром UFC

Перед турниром UFC в Москве пройдет сессия вопрос-ответ с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, сообщает официальный Instagram организации. Мероприятие пройдет 8 ноября. Начало запланировано на 17.00 по московскому времени.

Турнир UFC Fight Night 163 пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене». Главным событием вечера будет поединок Забита Магомедшарипова и Кэлвина Каттара.