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Хабиб проведет пресс-конференцию в Москве перед турниром UFC

13:58
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Перед турниром UFC в Москве пройдет сессия вопрос-ответ с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, сообщает официальный Instagram организации. Мероприятие пройдет 8 ноября. Начало запланировано на 17.00 по московскому времени.

Турнир UFC Fight Night 163 пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене». Главным событием вечера будет поединок Забита Магомедшарипова и Кэлвина Каттара.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B4cqGOTCj_f/

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