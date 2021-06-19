Владелец лиги Eagle FC (EFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил журналистам, что его троюродный брат, президент EFC Шамиль Завуров проведет последний бой в карьере в сентябре — против чемпиона Fight Nights в легком весе азербайджанца Наримана Аббасова.

18 июня 36-летний Завуров на турнире EFC 37 в Алма-Ате победил техническим нокаутом 38-летнего бразильца Рикардо Тирлони (21-9).

«Наш секрет раскроем. С Камилом Гаджиевым у нас есть договор, что на совместном турнире [с Fight Nights] в честь отца Шамиль будет драться за пояс в легком весе — в своем прощальном бою, — сказал Нурмагомедов. — За их [Fight Nights] пояс — с Нариманом Аббасовым. Устное согласие они уже дали. Ждали, как Шамиль этот бой выиграет».

«Это интересный, очень интригующий поединок для российских ММА, для ММА постсоветского пространства. Это будет один из самых крупных боев. Нариман идет на хорошей победной серии, Шамиль тоже. Будем общаться с руководством АМС Fight Nights — какие у них планы», — отметил Хабиб.

На счету Завурова 40 побед, 6 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает на профессиональном уровне с 2004 года.