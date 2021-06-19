Бархударян: «Хочу драться с американцем, а потом за титул»
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Давид Бархударян заявил, что он не интересен бой с легендарным средневесом Александром Шлеменко.
«Он тоже с России, и я с уважением отношусь к Александру Шлеменко. Не хочу драться с ним. Хочу драться с американцем, а потом за титул. Я — первый претендент», — сказал Бархударян после боя.
24-летний Бархударян провел бой 18 июня в Красноярске. В со-главном событии турнира AMC Fight Nights 102 он победил Вячеслава Василевского техническим нокаутом в первом раунде.
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