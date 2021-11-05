Перейра подписал контракт на бой с Салиховым в январе

Российский боец Муслим Салихов подписал контракт на бой в полусреднем весе с бразильцем Мишелем Перейрой, сообщает MMAFighting. Поединок состоится 15 января на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

На счету 37-летнего Салихова 18 побед и 2 поражения. Последний бой он провел в июне этого года, победим на UFC 189 Франсиско Триналдо единогласным решением судей.

28-летний бразилец за карьеру одержал 26 побед и потерпел 12 поражений. В поеследнем поединке он единогласным решением судей победил Нико Прайса в июле этого года на турнире UFC 264.