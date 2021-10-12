BRAVE CF анонсировал полный кард турнира в России

Промоушен BRAVE Combat Federation анонсировал полный файткард турнира BRAVE CF 55 совместно с PRO FC. Вечер боев состоится 6 ноября в Ростове-на-Дону, где в главном бою сразятся россиянин Али Багаутинов и двукратный чемпион мира по ММА среди любителей американец Хосе Торрес. Бой пройдет в рамках полуфинала «Гран-при» в наилегчайшем весе.

Победитель этого боя встретится с Велимурадом Алхасовым. Чемпион мира ранее победил Флавио Кейроса и Зака Маковски.

Помимо боя Багаутинов против Торреса, BRAVE CF 55 проведет еще 12 поединков, в которых будут представлены бойцы из восьми стран: Россия, США, Франция, Англия, Австрия, Бразилия, Киргизия, Бельгия.

Полный файткард BRAVE CF 55 , совместно с PRO FC

Полуфинальный бой «Гран-при» наилегчайшего веса: Али Багаутинов — Хосе Торрес

Супер полусредний вес: Артур Свиридов — Ибрагим Мане

Легкий вес: Камиль Магомедов — Сэм Паттерсон

Легчайший вес: Касум Касумов — Мохамед Махаев

Легчайший вес: Александр Кештов — Иван Еременко

Полулегкий вес: Шамиль Гасанов — Анзор Абдулхожаев

Средний вес: Рустам Чсиев — Даниэль Перейра

Наилегчайший вес: Шон Сантелла — Ризван Абуев

Полусредний вес: Андрей Браговский — Сергей Ясковец

Супер полусредний вес: Камал Магомедов — Луис Фелипе Диас

Промежуточный вес до 67 кг: Абдулмуталип Гаирбеков — Немат Абдрашитов

Суперлегкий вес: Гаджимуса Газиев — Исса Исаков

Полулегкий вес: Ахмед Омаров -Альберт Маллокурбанов